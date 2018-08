Maratón de la CDMX exhibió a sus tramposos: más de 3 mil descalificados

Horacio de la Vega, quien termina en diciembre una gestión de seis años al frente del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, reveló las cifras de participación del último Maratón de su administración, con 38 mil 336 participantes inscritos, no obstante, de ellos solo 29 mil 555 pasaron por la línea de salida en el Zócalo, la plaza central.

En este índice de eficiencia no se considera a los 3 mil 90 que fueron descalificados ni a los 5 mil 721 que no habrían participado pese a estar inscritos.

Se reportaron a 2 mil 11 como "Did Not Finish" (DNF), es decir, aquellos que salieron del Zócalo, pero no llegaron al Olímpico Universitario.