¿Quién ganó el primer Guadalajara vs. América en la historia de la Liga ? El primer gol de Chivas , ¿quién lo anotó? ¿Y el de las Águilas ? ¿Cuándo se presentó la primera goleada entre estos dos equipos? ¿La primera pelea?

Se celebró el domingo 16 de enero de 1944 a las 12 horas en el campo del Atlas, en la Perla Tapatía. Era el último partido de ambos en la primera ronda de la campaña 43-44, la primera de la época profesional, en México. En la prensa de aquellos días, no hubo grandes previos y la cobertura fue más bien básica. El resultado fue de 3-1 a favor de Guadalajara.

“Raffles” Orozco , en ese mismo duelo del 16 de enero de 1944, recibió una falta de Octavio Vial que le abrió la frente y le provocó un sagrado profuso. Debió ser atendido fuera del campo de juego, volvió y aún le dio tiempo de darle la asistencia a “Pablotas” para el tercer gol. Pero debió salir de la cancha porque la hemorragia no se detuvo.

En ese juego de febrero del 44, a los 30 minutos, se desató una gran bronca. Todo se originó porque Térile, de Chivas, tiró una patada que no le dio a Scarone. Éste después se la cobró y le pegó a Térile, pero no fue si no hasta que Luis Rey cobró venganza de ese golpe contra Scarone que se desataron los demonios.