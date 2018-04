Comité Paralímpico Internacional responde a Trump por declaración polémica

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) respondió a unos polémicos comentarios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el viernes cuando recibió en la Casa Blanca a los atletas estadounidenses que compitieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang.

"Lo que ocurrió con los Paralímpicos fue tan increíble y tan inspirador para mí. Y lo vi, es un poco duro ver mucho, pero vi tanto como pude. Y fue realmente fantástico y quiero darles las gracias", señaló Trump en la Casa Blanca, rodeado por los deportistas paralímpicos de Estados Unidos.



Las declaraciones de Trump han creado controversia, pues no queda claro si sus comentarios tenían una intención derogatoria, como se pregunta el diario The Washington Post, o por si lo contrario lo que el presidente quería decir es que era "duro" encontrar un momento para ver los juegos porque no tenía tiempo.

En todo caso, en respuesta a las declaraciones de Trump, el director de comunicaciones del Comité Paralímpico Internacional, Craig Spence, dijo en Twitter: "Espero que el presidente de Estados Unidos siga viendo y siga inspirado por los Paralímpicos, un evento con trayectoria para transformar las actitudes sobre la discapacidad".

Spence acabó su mensaje en Twitter con la etiqueta #NotToughToWatch (no es duro de ver, en español), que se ha hecho popular en las redes sociales a raíz de los comentarios de Trump.



Tokyo 2020 will be the biggest Paralympics, breaking the cumulative 4.1 billion viewers who watched Rio 2016. Hope the US President continues to watch and be inspired by the Paralympics, an event with a track record for transforming attitudes towards disability. #NotToughToWatch https://t.co/Mg3hL8ZUuB

— Craig Spence (@craigspence) April 28, 2018