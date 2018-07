¿La selección mexicana de fútbol no comparte hospedaje con otros deportistas olímpicos?

La selección mexicana de fútbol sumó un fracaso más a su historia en el balompié. Esta vez ante El Salvador en el segundo partido correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla. Colombia. Luego de quedar a un paso de la eliminación, en redes surgió una anécdota sobre el Tri y su decisión de hospedarse en otra parte que no fueran las villas destinadas para los atletas.

Zambotti recuerda que eran sus primeros JCC "y recuerdo que los únicos que se quedaron en hotel, porque no les gusto la villa, fueron los de fútbol. En la villa no había comodidades, eran muy pequeños los cuartos y te bañabas con agua fría, pero en ella se quedaron los grandes".

De acuerdo a Zambotti, la decisión de la selección mexicana de fútbol de quedarse o no en la villa centroamericana está en manos de la Federación Mexicana de Fútbol, y no de la CONADE o del Comité Olímpico Mexicano (COM).