Trucos para que el Tri avance al quinto partido

ENCOMENDARSE A TODOS LOS SANTOS

Ser o no ser religiosos, he ahí la cuestión. No se trata de encomendarse al Santo que pelea contra las momias, ni al que ponen de cabeza para que no los manden a la friend zone. Se necesita más que simples fuerzas celestiales. Necesitamos a los únicos e inigualables patronos del Gol, elevar nuestras plegarias para que nuestros cracks puedan meterla al rinconcito, papá.