Recetas para que el Liverpool frene a Cristiano Ronaldo

AVENTARLE UN ESPEJO No podrá resistirse al ver un espejo tirado en el campo. Esa se puede aplicar muy bien en un contragolpe cuando estén en desventaja numérica, así el portugués estará admirándose para que de esa manera el peligro de que les metan gol quede anulado.



PONERLO A VER '13 REASONS WHY' Y LA SERIE DE LUIS MIGUEL

Tanta tragedia o tristeza junta podrá provocar que este muchacho llegue sin ánimos al partido. En su cabeza no habrá otra cosa que la trama de esas dos series, se preguntará cómo pasó lo de Hanna Baker y también por qué Luisito Rey es tan malo. No será el mismo ni como jugador ni como persona.