Opciones para llenar el hueco que Toronto le había reservado a la Liga de Campeones

COMIDA CANADIENSE Se dice por las barrios canadienses que Jozy Altidore tuvo problemas estomacales por comer en nuestro país previo al juego contra América. Si partimos de ese tenor, los de Toronto trajeron su propia comida a Guadalajara. En el hueco reservado pueden guardar la comida para futuros viajes, no les vaya a caer algo mal a los pobres.

UN LETRERO QUE DIGA "CONCACAF 2019"

Si no se pudo este año, será el otro. Para no gastar en pintura, una cartulina. Así se quitan de problemas y de las burlas. Si no la ganan el año que entra, pueden decir que es para el 2020 y así hasta que la ganen.