Motivos por los que el técnico de Suecia se equivoca al no llevar a Zlatan al Mundial

Al buen 'Ibracadabra' nada le sale. Después de haber estado en la Eurocopa del 2016 dijo que no estaría más con Suecia. En el show de Jimmy Kimmel dijo que el Mundial no sería lo mismo sin él. Dos días antes en su cuenta de Twitter mencionó que sus posibilidades de ir a Rusia eran altísimas. Y la verdad es que no. El entrenador de Suecia, Janne Andersson, declaró a Kicker que no tiene en planes a Zlatan. ¿Por qué se equivoca el DT sueco?