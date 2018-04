Los duelos a seguir en la ida entre Bayern Múnich y Real Madrid

JEROME BOATENG VS. CRISTIANO RONALDO

El 'Comandante' no la tendrá tan sencilla a la hora de enfrentar a Boateng. Ambos son considerados de los mejores del mundo en sus posiciones. Apenas hace unos días, Jerome, en una entrevista con Kicker, dijo que Cristiano era un futbolista muy completo. Tal vez intentó que 'CR7' se confíe un poco y no juegue tan enchufado.