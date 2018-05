Lo que debe hacer América para impresionar al papá de Luuk de Jong

ENSEÑARLE ESPAÑOL ¿Cuántos mexas no hemos querido hablar otro idioma como alemán o francés? Seguro el señor se muere de ganas por aprender nuestro idioma. Imagínense que tooodos los jugadores le den una o dos horitas diarias de estudio... ¡Hasta hablará mejor que nosotros!

TACOS Y CERVEZA

Si no se saben las recetas o no hay chefs, la vieja confiable es llevarlo al Farolito o al Califa para que se deleite con unos ricos taquitos al pastor, con su cebolla y su salsita. Sólo acuérdense de un detallito: no puede faltar la cheve.