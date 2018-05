Excusas que podría poner Arribas después de 'pintarle el dedo' a su afición

"GERARD PIQUÉ TAMBIÉN LO HIZO" El caso de Arribas no es el primero que vemos -y seguro no será el último-. Antes de eso habíamos visto a Piqué en un partido con España. Le pitó todo el estadio y se le hizo fácil pintar el dedo ¡en pleno himno! En aquella ocasión, el central del Barcelona argumentó que se estaba "tronando los dedos", que todos lo habían malpensado. Será fácil sacársela: sólo tendrá que decir lo mismo que él, y ya está, problema resuelto.

"ES ALGO NORMAL EN ESPAÑA" Como nosotros no sabemos qué onda con la cultura española, Arribas podría usar nuestra ignorancia a su favor. Bastará con decir que en sus tierras esa seña es de lo más normal para verles la cara de ingenuos a todos y que le crean. Puede agregarle un poco de dramatismo si pone cara de arrepentimiento y remata con un "perdónenme por no saber adaptarme a su país".

"AL LUGAR AL QUE FUERES, HACER LO QUE VIERES" El famoso dicho podría ser su as bajo la manga. Citándolo cuando le pregunten el porqué de su reacción saldrá del paso como crack, además de dejar en evidencia a la afición mexicana. "Chaval, me han dicho que haga lo que vea y, tío, yo vi que ellos me hicieron esa seña y pensé que debía imitarla". Sería una forma épica de voltearles la tortilla a sus detractores.



"ES QUE NO ME TIENEN PACIENCIA"

La icónica frase de uno de los personajes más queridos de nuestro país podría ser otra salida a la bronca que se le armó. Imagínense al grandote diciendo que no le tienen paciencia, que no lo dejan adaptarse y lo desconcentran. Hará reflexionar a la afición universitaria sobre si deben llevársela relax con él.