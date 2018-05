Excusas para el papá de Nahuel Guzmán luego de su caricatura de Sampaoli

Al papá de Nahuel le caló no escuchar el nombre de su chavo en la lista definitiva de Argentina. No se guardó nada e hizo pública una ilustración del DT acompañada de una carta nada amigable . Pero ahora debe estar pidiéndole a la tierra que lo devore luego de que su hijo fuera llamado de emergencia por la lesión de Romero. Aquí un glosario de excusas que podría usar.

YO NO FUI, ME HACKEARON Típico pretexto para salir del apuro. El señor Guzmán puede decir que alguien de Rayados se metió a su cuenta para llevar la rivalidad regia a su máximo límite.

LA CARICATURA NO ERA SAMPAOLI

Obviamente la cabeza calva es la de alguien más que no es el DT. En la estructura del cráneo se nota que va dedicada al 'Chelís' por no fijarse desde antes en Nahuel para que fichara por Las Vegas FC.