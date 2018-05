Esto piensan los alemanes al ver la temible lista de convocados de México

Cuando en México estamos con toda la actitud de llegar al primer partido a golear a los últimos campeones del mundo, los seleccionados alemanes ya no pueden controlar los nervios. ¿Qué pensarán estos días, tras conocer los 23 jugadores del Tri?

"YA VALIMOS" La final de la Copa de Alemania, con la gran victoria del Eintracht Frankfurt ante el Bayern Munich, debió ser un golpe de realidad para la mayoría de los seleccionados alemanes. Debieron notar la calidad de Carlos Salcedo para ser una muralla y saber que el Frankfurt se dio el lujo de guardar a 'Marquito' Fabián para no hacer un juego tan disparejo.

"OJALÁ NO SEA TITULAR"

Habrán tenido un dolorsito en el pecho, de esos que no te dejan dormir en paz, cuando vieron los nombres de otros convocados como 'ChichaDios', el 'Hermoso' Peralta o el 'Principito' Guardado. Desearán que Juan Carlos Osorio no los mande a la cancha.