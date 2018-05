¿Cuánto crédito le queda al 'Piojo' Herrera en el América tras un semestre sin títulos?

PRETEXTOS Con una sola declaración contra los árbitros seguramente los americanistas enfurecerán porque siempre recurre a ese pretexto cuando pierde. Debería ser más autocrítico porque ahí es donde está ese problema que no le permite ganar más títulos.

GANAR LOS CLÁSICOS Es bueno ganarlos, pero si no van acompañados de títulos no le saben igual a los americanistas. De ahí se ha agarrado para ganar crédito, aunque con todo lo que ha pasado seguramente ni con eso tendrá contentos a los aficionados.



LAS CONSTANTES METIDAS DE PATA DE SU HIJA

Como están de tensas las cosas, lo mejor sería que la escondiera o le dijera que no expresara ninguna opinión en redes sociales. Ya ven que le gusta meterlo en problemas, incluso le costó el puesto en la selección y no sería extraño que en América no aguantaran ninguna de esas.