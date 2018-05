Cosas que pasaron por la cabeza de Jérémy Ménez cuando le atajaron el penal

"PARA EL SIGUIENTE SERÉ BANCA" Contra Santos, Ménez brilló por su ausencia. No jugó ni la mitad de bien que lo hizo en partidos pasados y eso se vio en lo distraído que estaba, en la forma tan espantosa que cobró su disparo. Con la exigencia de remontar, creo que Ménez ya sabe que no arrancará de titular. Suerte para la próxima, Jérémy.

"YA VALIÓ LA SERIE" Lo mismo que pensamos la mayoría de los americanistas. Si queríamos soñar con la remontada, el equipo debía anotar otro pirulo aunque sea, porque una lona de tres goles de desventaja es muuuucho peso. Si se quedan a un gol del milagro, se va a deprimir hasta el próximo año, me cae. En una de esas hasta se retira por la culpa...

"TE ODIO, JONATHAN OROZCO" Jérémy no había fallado un solo penal con la playera de las Águilas, hasta esa noche que se le apareció un Jonathan en plan no grande, sino ¡enorme! 'Spiderman' Orozco supo leer hacia donde tiraría y lo dejó con el grito ahogado. Definitivamente estará en la lista negra del "20" del Ame.



"NI MODO, EN LA VUELTA ME RIFO"

Si no quiere poner excusas y se amarra bien los pantalones, pudo haber pensado como crack, con una mentalidad ganadora. Pudo repetirse que eso no le afectará y se rifará a lo grande en el Azteca. Quien sabe, quizá en casa haga un triplete para pasar de villano a héroe.