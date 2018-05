Cosas que debería hacer Pumas para remontarle al América

Soñar con la hazaña no es difícil, llevarlo a cabo en el juego quizá lo sea, pero los universitarios tienen todo a su favor para lograrlo. Suena difícil anotar cuatro goles y no recibir ninguno, pero la plantilla que tienen da para eso y más. Pero si con el fútbol solo no alcanza pueden buscar otros métodos para eliminar al América.