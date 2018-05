Clubes que le permitirían a Raúl Jiménez afianzarse de una vez en Europa

Ahora que en Portugal casi dan por hecho que Raúl Jiménez se va del Benfica, el ex del Ame ya debería ver a algún equipo que le haga un espacio en su plantilla. O si se rifa como los grandes en Rusia, de todas las ofertas que le caigan, escoger la mejorcita. De cualquier manera es momento de que Jiménez sea indiscutible en un club.

PSG No podemos decir que se vale soñar. Con eso de que en París se rumora la partida de Cavani y Neymar, Mbappé va a necesitar un nuevo socio en el ataque. Los goles no se van a hacer solitos y si Al Khelaifi se pone a buscar killers que puedan estar libres, Raulito es una opción.

BETIS Los de Sevilla ya aseguraron su lugar en la Europa League para la próxima temporada. Van a precisar de jugadores para aguantar todos los torneos y no hacer el ridículo. Tan solo imagínense un gol de Jiménez con asistencia de Guardado, de crack a crack.

ATLÉTICO DE MADRID

¿Por qué no regresar a la que fue tu primera casa en el Viejo Continente? No suena tan descabellado si tenemos en cuenta que el 'Niño' Torres se va y a Griezmann lo quiere sí o sí el Barcelona. El 'Cholo' se quedaría sin muchas opciones al frente y el retorno del mexicano no estaría mal.