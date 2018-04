Juan Carlos Osorio tiene razón: Colombia sí posee súper atletas que México no tiene

Juan Carlos Osorio tiene razón. Colombia sí tiene súper atletas que México no tiene.

El técnico de la selección mexicana dio una ponencia en un congreso en Bogotá y una declaración se filtró a los medios mexicanos, aunque él, expresamente, no lo deseaba.

"Quiero generar conciencia entre mis jugadores de que no tenemos un equipo superfuerte de superatletas por varias razones culturales, de las cuales no tengo derecho de hablar aquí, porque me da temor de que alguien publique eso. En México no hay los atletas que hay en Colombia, pues el planteamiento es muy diferente", dijo Osorio.

¿Qué tanta razón tiene Osorio?

Si bien México ha sido una potencia regional históricamente en el área que comprende su territorio, Centroamérica y el Caribe, Colombia ha escalado en la presente década con un programa deportivo que ha traído éxitos que antes no tuvo en competencias internacionales.

La prueba inmediata de ello son las tres medallas de oro que obtuvo en los Juegos Olímpicos Río 2016, una cifra que México no ha podido alcanzar nunca, salvo cuando fue anfitrión, en México 1968, a las que se suman otras dos platas y tres bronces.

El país azteca nunca ha tenido una actuación tan competitiva fuera de casa. La mejor fue en Los Angeles 1984 con dos oros, tres platas y un bronce, aunque por medallas totales, sobresale Londres 2012 con un oro, tres platas y tres bronces.



En 2012, Colombia tuvo los mismos oros y platas que México, pero un bronce más, aunque vale la pena aclarar que la cuarta presea de tercer lugar está en trámite para los aztecas, toda vez que la halterista Luz Acosta salió beneficiada del dopaje de tres rivales y escaló del sexto lugar al podio, aunque el Comité Olímpico Internacional no lo ha avalado aún con la entrega del metal.

Los tres superatletas colombianos que hicieron sonar su himno en Río 2016 son:

Óscar Figueroa



El veterano halterista dio el fin dorado a su carrera en la tarima de Río, en la categoría de los 62 kilogramos, con 142 kilogramos en arranque y 176 en envión para un total de 318.

En Londres 2012, Figueroa fue medallista de plata, además de ser cuarto en Atenas 2004. Los de Río fueron sus cuartos Juegos. Además, ganó un oro, dos platas y un bronce en Campeonatos Mundiales.

Caterine Ibargüen



La reina mundial del salto triple fue campeona centroamericana en Veracruz 2014, panamericana en Toronto 2015 y mundial en Moscú 2013 y Beijing 2015.

Su oro en Río 2016 fue la consecuencia lógica a un ciclo de cuatro años en los que dominó al planeta entero tras una plata en Londres 2012. Actualmente es la subcampeona mundial, pues la venezolana Yulimar Rojas la derrotó en la capital inglesa el año pasado en un vibrante duelo que emocionó a América Latina.

Mariana Pajón



El BMX tiene nombre y apellido. La ciclista paisa es la bicampeona olímpica de esta prueba, la única de su país que presume dos preseas doradas en la máxima justa deportiva.

Además, es pentacampeona mundial de la prueba.

Si bien, históricamente, Colombia tiene solo cinco preseas olímpicas de oro, por 13 de México, solo hay un deportista azteca que ha sido dos veces olímpico, como Pajón, aunque en pruebas diferentes: el jinete Humberto Mariles, quien ganó las competencias de salto ecuestre individual y por equipos de Londres 1948.

¿Cómo le fue a México en Río 2016? No hubo oros, pero sí tres platas y dos bronces.

Sería injusto no mencionar a los súperatletas mexicanos en activo. Aunque no hay campeones olímpicos vigentes, podemos mencionar a la taekwondoín María del Rosario Espinoza, triple medallista -oro en Beijing 2008, plata en Río 2016 y bronce en Londres 2012-.



También a la marchista Guadalupe González, subcampeona olímpica y mundial vigente de los 20 kilómetros, pero aún -por segundos- sin poder escalar a lo más alto del podio en esos niveles.

Pero el gran enfrentamiento a nivel general entre el deporte mexicano y colombiano vendrá para este verano, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde Colombia busca por primera vez superar a México en el medallero. Con la inercia de la última década y la localía, parece bastante factible e incluso los cafetaleros aspiran a quedar en primer lugar por encima de Cuba, la máxima potencia histórica de la región.

Y eso que en los Juegos Panamericanos eso ya pasó, pues Colombia fue quinto lugar del medallero de Toronto 2015 con 27 oros por 22 de México, que fue sexto.

En Barranquilla 2018 sabremos si la supremacía de Colombia sobre México llega para quedarse por un rato.