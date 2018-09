Tiger Woods quiere acabar con su desamor con la Ryder Cup

Tiger Woods , uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, no tiene un buen historial en la Ryder Cup , ya que, en siete participaciones, solo ganó una vez, en 1999.

"Mirando hacia atrás en mi historial en la Ryder Cup, no es algo con lo que disfrute o que me guste recordar", afirmó este martes en rueda de prensa.

En 1999 ganó su única Ryder, en Brookline, aunque hace dos años, en Minnesota, siempre en Estados Unidos, ganó el trofeo como vicecapitán de Davis Love III, pero no como jugador, al no disputar los partidos.

"No lo hemos hecho bien. El año que ganamos en 2008 yo estaba lesionado. Tenía que reconstruir mi rodilla operada tras el U.S. Open y no jugué", explicó Tiger.