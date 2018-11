Zlatan confiesa que no quería fichar con el PSG y planeó un boicot para evitarlo

En Jag är fotboll (Yo soy fútbol), que saldrá a la venta en Suecia dentro de dos días, Ibra asegura que el entonces consejero delegado del Milan , Adriano Galliani, lo "engañó" y le dijo en una reunión que no lo venderían tras la Eurocopa 2012.

"Pero a los veinte minutos, Mino me llamó y lo único que dijo fue: 'Has conseguido todo'", afirma el internacional sueco, quien entonces aceptó que no había "marcha atrás" y pidió a su agente que cerrase el trato porque él es "un hombre de palabra".