Ya en Brasil aceptan que Neymar es un “niño mimado” alejado de Messi, Maradona y Cristiano

Nadie duda su capacidad. Nadie niega que si hoy se retirara Messi o Cristiano, él sería quien heredara el cetro de ‘Mejor del Mundo’.

Pero mientras eso sucede, las comparaciones con el argentino y el portugués seguirán siendo constantes. Sobre todo, si las actuaciones del brasileño son similares a la tarde en el Santiago Bernabéu.

Neymar vive entre críticas y así debe aprender a sobresalir. Su carácter le genera grandes detractores, algunos hacen ruido justificado, y otros, le pegan por simple gusto de hacerlo.

Desde Brasil, el sitio donde Neymar debería tener la mayor defensa de sus acciones, ha empezado a recibir golpes directos por parte de la prensa y de exfutbolistas.

El último gancho que le llegó al brasileño fue por parte de Walter Casagrande… ¿Walter quién?

Cierto, el nombre no nos dice mucho, por no decir que no nos dice nada. Exjugador brasileño y hoy comentarista de ‘SporTV’, tiró una frase tan picante como cuestionada: “Es un niño mimado y estamos creando un monstruo y el problema es que algunos lo consideran un genio’.



Aún más duro, Casagrande puso a Neymar muy por debajo de Messi, Cristiano y Maradona tras asegurar que no tiene la calidad de ambos.

La cuestión aquí es que la crítica quiere asegurar que habrá un Maradona en cada generación. Hablar y comparar a Neymar con Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es dar a entender que el brasileño apunta a ser uno de los cinco mejores jugadores de la historia (menos mal que no nombraron a Pelé).

Entre críticas objetivas o infundadas, la crítica podría pasar al por qué se compara a Neymar con ellos cuando el brasileño ha ganado muy poco a nivel mundial.

Exaltar a Neymar hasta sitios muy alejados nos hace comprender el por qué se comporta como un niño mimado como bien lo dice Walter Casagrande; pero también, a cuestionar su declaración al ponerlo uno o varios escalones de una tercia de jugadores que son y serán históricos.