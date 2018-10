¿Y entonces, Diego?: Maradona niega críticas a Messi y ‘bendice’, a su manera, la llegada del VAR

"Es un grandísimo jugador pero no le da. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va veinte veces al baño antes de un partido. Eso es de cajón. No lo endiosemos más", fueron las palabras de Maradona sobre el crack de Barcelona en aquella ocasión, una frase despertó polémica a nivel mundial teniendo en cuenta de quién vino y a quién estaba dirigida.

Y ayer fue el mismo Mardaona, en la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-2 de Dorados ante Mineros de Zacatecas, quien restó creditó de aquella frase y elogió a Messi: “No me importan los que lo toman para mal o los que lo toman para bien. Yo sé quién es Leo. Yo sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores, yo nunca nombré a Lionel Messi. Nunca nombré a Lionel Messi. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden. No pueden. La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo”.