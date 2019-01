¿Volverá? Mourinho, sobre el Madrid: "Si tu nombre aparece, es que hiciste algo positivo"

"Cuando un entrenador o un jugador vuelve, significa que hizo algo positivo. Lo sentí cuando llegué al Chelsea. Cuando un profesional regresa o se le ofrece regresar a un club, es un honor tremendo. No es una apuesta a ciegas, los clubes están tratando de contratar a un jugador o un entrenador que ya conocen, que ya ha estado allí, y si se lo ofrecen es porque conocen el valor de esa persona", añadió al respecto el técnico portugués.

Además Mourinho descartó este jueves cualquier posibilidad de entrenar al Benfica, club que le abrió la puerta esta semana, porque no tiene "la mínima intención de trabajar en Portugal".

El ex técnico del United afirmó que no le han pedido entrenar al equipo lisboeta y que si hubiera existido esa opción, el presidente del Benfica habría sido el primero en saberlo.

"Creo que puedo decir que hoy no tengo ninguna intención de trabajar en Portugal", sostuvo el conocido como 'Special One', quien remarcó: "Estoy bien tal y como estoy. Hoy no soy opción para el Benfica".