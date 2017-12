Villar culpa al gobierno español de la carta de la FIFA

"Me preocupa, está claro, como le preocupa a toda la sociedad, pero es un tema en el que no me voy a mojar. Me afecta como ciudadano, pero no entiendo lo suficiente. Con lo que leo en las noticias, con lo que puedo extraer, no es suficiente. Prefiero guardarme mi opinión y verlas venir, a ver qué pasa" Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images | Univision

0 Compartir