Vela: “Ni en el mejor de mis sueños había imaginado acabar así”

Carlos Vela jugó su último partido con la Real Sociedad y no pudo cerrar de la mejor forma, ingresó en la etapa complementaria, marcó para redondear un 3-1 ante el Sevilla y finalizó su periplo por Europa a lo grande para dar el salto la MLS con Los Angeles FC.



Carlos Vela tuvo un final de película en la Real Sociedad y en el fútbol europeo

“Lo he dado todo en la Real, siempre he sido Carlos Vela. Sincero, original y fiel a mí mismo”, dijo el jugador mexicano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sus compañeros elogiaron antes durante y después del partido, incluso jugadores a los que enfrentó, como el francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, posteó en Twitter para despedirlo.





“Gracias a la Real he podido tener una familia y un hijo. Me voy contento con todo lo que he vivido y eso me voy a llevar. Es un club especial y que admiro”, apuntó continuó Vela ante los representantes de los medios de comunicación.





“Recomiendo la Real, es un gran club que quiere seguir creciendo. Está en buenas manos. Tomé la decisión que había llegado el momento, voy a seguir jugando al fútbol y seguir siendo importante”, soltó el jugador nacido en Cancún.



El gol en el minuto noventa del partido fue el colofón soñado para seis años en la Real Sociedad.





“Ni en el mejor de mis sueños había imaginado acabar así. He disfrutado cada minuto aquí. Gracias a toda la Real Sociedad”, cerró Carlos Vela.