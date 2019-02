¡América se une de nuevo! US Soccer propuso unificación de Concacaf y Conmebol para 2020

Concacaf y Conmebol se perfilan para unirse de nuevo. US Soccer, propuso la realización de una Copa que enfrentará a las selecciones de ambas confederaciones siguiendo los pasos de la Copa América Centenario , y que está planteada para jugarse en el 2020 con una repartición millonaria en premios.

Se han realizado reuniones y conversaciones previas para la realización de una Copa América que reúna a las dos confederaciones cada cuatro años, pero no se ha podido lograr un acuerdo.

La US Soccer tomó la batuta para demostrar liderazgo con una iniciativa que busca ser efectiva y espera contar con el respaldo de todos aprovechando el calendario disponible que permite la realización de un gran evento de selecciones a mediaos del 2020.

La nueva Copa, aún sin nombre definido, no espera chocar con la Copa América ni la Copa Oro.

La US Soccer se enfoca en elevar el nivel de competencia de sus jugadores, además será la gran prueba para la Copa Mundial 2026.

La única manera en que los equipos de Conmebol podrían jugar un torneo en los Estados Unidos es con la aprobación de US Soccer y Concacaf y viceversa.

Este torneo no chocará con la realización de la Copa Oro (se juega en años alternos) y no tendría ningún efecto negativo en el torneo principal de Concacaf, que se llevará a cabo en años impares ('19, '21, '23, etc.).