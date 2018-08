Una medalla de oro, la última carta de salvación para Heung-Min Son

No obstante, tras su frustrado paso por Rusia 2018, Son tendrá una nueva oportunidad: los Juegos Asiáticos. Un torneo sub 23, similar a los Juegos Olímpicos, en el que pueden ir hasta tres jugadores que superen la edad. En ese campeonato los surcoreanos tendrá que lograr la medalla de oro para esquivar el servicio militar.

"Por supuesto que nuestro objetivo es el oro, pero hay un largo camino hasta llegar a la final. He pensado mucho en los Juegos Asiáticos. Vencimos a Alemania en el Mundial cuando nadie lo esperaba. De la misma manera nosotros podemos perder aquí contra otros equipos asiáticos. Si no lo damos todo en cada partido, será duro", explicó Son a Daily Mail, quien de no lograr la ansiada medalla no volvería a jugar hasta los 28 años de edad.