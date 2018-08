Un exfutbolista confesó que tuvo relaciones con su hermana y que sacrificaron a su madre para que triunfara

El nombre de Shiva N'Zigou, quien militó en el FC Nantes, FC Gueugnon y el Stade de Reims de la Ligue 1, entre otros, no dice mucho para la mayoría en el mundo del fútbol. Sin embargo, el exjugador se volvió noticia por un vídeo se hizo viral ya que allí contó algunos de los momentos más difíciles de su carrera: desde manipular su certificado de nacimiento, hasta practicar incesto y ser 'cómplice' del sacrificio de su madre por un rito espiritual.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual. Y lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudase a avanzar en mi carrera futbolística".