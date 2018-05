Ultras del Ajaccio atacan autobús del equipo rival con bengalas

El 'play-off' de ascenso a primera división francesa entre AC Ajaccio y Le Havre fue aplazado después de que el autobús del equipo visitante fuera bloqueado y atacado por aficionados corsos en los alrededores del estadio, anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

El partido ha sido "anulado y aplazado a una fecha posterior", pero el delegado de la LFP no precisó en qué fecha se desarrollará el partido.



Meanwhile in France, AC Ajaccio fans have blocked off the Le Havre team coach resulting in the match being suspended.. #ACAHAC 🇫🇷 pic.twitter.com/TfeUiTw5Ea

— TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 18 de mayo de 2018