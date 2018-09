Portugal se llevó los tres puntos pero debió golear a una perdida Italia

Excelente primer tiempo tuvimos en el Estadio Da Luz. Portugal se llevó los tres puntos perdió de haber sido una goleada a su favor y no un 1-0 lo que el marcador indicó, pues Italia no opuso ninguna clase de resistencia más que la que individualmente Donnarumma logró bajo los tres postes.

Portugal era mejor, sin embargo, Italia parecía despertar al 24’, Zaza tuvo el balón al borde del área chica pero no tuvo la determinación para disparar y se perdió la posibilidad. La respuesta lusitana vino de inmediato con un disparo que salvó la zaga ‘azzurra’ en la línea.

No obstante la ventaja portuguesa, Donnarumma era factor , pues la ventaja debía ser más amplia, confirmándolo al 53’ con una tajada sobresaliente. Un manotazo impedía que los locales acrecentara la ventaja.



Italia no respondía, no estaba en el campo, se defendía mal y no generaba al ataque. El conjunto ibérico tuvo una más al 67’, pero nuevamente el guardameta ázurro’ se hizo presente. Entonces Portugal bajó el ritmo, dejó que Italia tuviera más la pelota, lo que provocó que los visitantes pudieran generar algo de peligro. Un cabezazo de Bonaventura fue lo mejor que tuvo el cuadro de Mancini.