Holanda, la tercera es la vencida contra Portugal en UEFA Nations League

Sin embargo, el partido pasó a la historia por las cuatro tarjetas rojas y 16 amarillas mostradas por el árbitro ruso Valentin Ivanov. Fue el partido más violento del que exista registro. Ronaldo debió abandonar el césped entre lágrimas por una dura entrada del defensa Khalid Boulahrouz. 'Me estuvo cazando,' lamentó CR7.

Han pasado 13 largos años desde la Batalla de Núremberg y Holanda podría tener su dulce revancha el próximo domingo en el Estadio Do Dragao contra Portugal en la UEFA Nations League. Esperemos que haya fútbol y no patadas: que el partido sea una épica de gloria y no otra carnicería.