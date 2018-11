¡Fuerza Vikinga! Suecia venció a Rusia y es de Liga A

Los primeros momentos del partidos fueron de dominio sue aunque no había peligro en el marco de Lunev . Suecia había intentado llegar con más certeza, incluso se le anuló un gol por fuera de lugar, pero fue hasta el 25 que con un disparo potente lograron poner a trabajar al arquero ruso.

En la segunda mitad, Rusia intentó reaccionar, incluso no se le marcó un penal en los primeros minutos de la parte complementaria cuando Erokhin entró al área rival fildeando un trazo largo y fue desplazado con el brazo por Johansson, no obstante, el silbante decidió no pitar la falta.