Dinamarca cayó 3-0 con Eslovaquia: jugó con nueve jugadores de Tercera, uno de Cuarta y uno de fútbol sala

Dinamarca acudió a Trnava con un equipo de segunda fila que incluía jugadores de fútbol sala, debido a que las negociaciones contractuales con los habituales del primer equipo llegaron a un punto muerto, informa el periódico danés 'Ekstra Bladet'. De hecho su once titular lo conformaban nueve jugadores de Tercera, uno de Cuarta y uno de fútbol sala, este último el arquero, Christopher Haagh, portero del Jaegersborg futsal.

Los daneses también jugarán con este equipo contra Gales el domingo en la Liga de Naciones. El seleccionador nacional, Age Hareide, no estará a cargo del equipo, ya que la DBU no quiere que dirija a un equipo que él mismo no eligió.