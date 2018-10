Cristiano Ronaldo no es convocado por Portugal en medio de su escándalo sexual

Cristiano Ronaldo no participará en los duelos que sostendrá la Selección de Portugal en contra de Polonia y Escocia, el futbolista no fue considerado por parte del estratega Portugués Fernando Santos.

La ausencia de Cristiano se da en medio de una acusación por parte de una exmodelo estadounidense que los señala como su agresor sexual en el 2009. Existen dos versiones sobre los motivos por los que CR7 no entró en la convocatoria.

La primera versión apunta a que Cristiano Ronaldo habría tenido un acuerdo con el estratega Fernando Santos y con su Federación de Fútbol para no ser requerido para los cotejos que se celebrarán el 11 y 14 de octubre.

"Hubo una conversación a tres bandas. Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", afirmó el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes.