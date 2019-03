¡Un paseo por las nubes! El Rennes pone contra las cuerdas al Arsenal con serie de golazos

Fue en el cobro de dicha infracción cuando, Benjamin Bourigeaud igualó los cartones de tiro libre al 42’. Su primer intento pegó en la barrera, pero el rebote le cayó a él mismo y no se lo pensó dos veces, soltó un obús de volea, una línea impresionante para hacer inútil la estirada de Petr Cech. Es más, si no me cree, pulse el video de la anotación que trae para usted Univision Deportes, le garantizo que no se arrepentirá.