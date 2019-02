Quique Setién defendió a Andrés Guardado: "no iba a renunciar a mis principios"

Diego Lainez entró de cambio al minuto 79 por Guardado y el brasileño Emerson debutó al ingresar al 89 por Joaquín; el míster mencionó que la juventud de estos jugadores no le preocupa y que el trabajo les dará experiencia.



“Con la plantilla que tengo estoy encantado: son los jugadores que tengo, yo trabajo con lo que me dan, siempre he hecho lo mismo, asumo lo que hay y estoy encantado y a trabajar con ello porque no puedo cambiar absolutamente nada”, expresó.