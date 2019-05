¿Por qué Bakú? La 'extraña' sede para la Final de la UEFA Europa League

En tiempos recientes, los representantes de las relaciones internacionales tanto de Armenia como de Azerbaiyán se han reunido para intentar llegar a un acuerdo, este no se ha logrado y esa es la razón por la que Henrikh Mkhitarián, armenio de nacimiento, no pudo viajar a Bakú, pues aunque la UEFA insistió en que su seguridad no estaba en juego y que podía resolver el tema con las embajadas de ambas naciones, el Arsenal decidió no arriesgar a su jugador, ya que Azerbaiyán prohibe la entrada de armenios a su territorio.