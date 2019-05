Mateo Kovacic y Gonzalo Higuaín podrían ser las sorpresas del Chelsea

En caso de no poder recuperarse, todo hace indicar que será el croata Mateo Kovacic quien tome el lugar de Kanté. Con más fuerza y más pegada, el exjugador del Real Madrid tendrá la difícil misión de ser la balanza del Chelsea; cabe recordar que el día de mañana vencerá el préstamo de Kovacic quien, en caso de no ser adquirido por el Chelsea, tendrá que volver a España donde no guarda una buena relación con Zinedine Zidane.