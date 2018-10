Fenerbahce se repone de un error de Diego Reyes y saca el empate ante el Anderlecht

Diego Reyes salió como titular al encuentro, con la responsabilidad de contener en la ofensiva a Ivan Santini y a Zakaria Bakkali. Yassine Benzia lanzó el primer disparo al arco del Anderlecht hasta los 24 minutos, el duelo era demasiado trabado en la media cancha. Pese a lo soso del juego, la afición belga no dejaba de alentar ante un equipo turco aguerrido.

Pero ese gol no fue suficiente para que mermara el ánimo visitante ya que la respuesta fue pronta, Michael Frey aprovechó un trazo largo y no se tentó el corazón para descontar y poner el marcador 2-1. El impulso no paró ahí, como un ave fénix volvió Hasan Ali Kaldirim para hacer un jugadón dentro del área, quitarse a dos defensores e igualar el partido con un 2-2.