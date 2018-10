El Astana da un golpe de autoridad en el Grupo K al vencer al Rennes en la Europa League

El Astana no era Gennady Golovkin, pero el conjunto kazajo despertó mucha pasión en Kazajistán, tenía la responsabilidad de ir al frente, tal como lo hace el deportista más famoso del país en este momento; enfrente el Rennes francés quería demostrar la jerarquía de estar en una Liga de mayor renombre en Europa.

Sin embargo, el duelo más allá de ofensivo resultó de mucha garra, con muchas entradas fuerte sy poca vistosidad. Los locales corrían demasiado, pero carecían de aproximaciones al arco rival. Durante 60 minutos existieron pocas emociones en un duelo cerrado. No fue por falta de entrega que Astana no encontraba recompensa, en realidad su medio campo no tenía creatividad y se nulificaban en el medio campo.