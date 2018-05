¿Una final de Champions League en New York o Miami? Puede pasar y la UEFA ya lo está discutiendo

Así lo afirma el diario New York Times, quien también dice que la UEFA ha pensado en Doha como un destino para ser sede de la gran final de este evento.

Aunque desde hace muchos se hablaba de la posibilidad de que la UEFA decidiera jugar la final de la Supercopa de Europa lejos del ‘viejo continente’, ahora la noticia es que también han discutido disputar la final de la máxima competición europea en destinos tan importantes como Norteamérica o Asia.

De acuerdo al New York Times, los dirigentes de la UEFA están discutiendo disputar la final de la Champions League en la ciudad de Nueva York. También habrían pensado en otros posibles destinos como Miami o Doha, lugares de gran afición al fútbol europeo.

La idea, según el diario AS de España, “nace tras los problemas que han tenido los aficionados en las dos últimas sedes de la final: Cardiff y Kiev. Precios desorbitados y odiseas para llegar a ambos destinos han desquiciado a la gente, que se ha gastado fortunas para ver a sus equipos, llegando incluso a perder reservas a última hora o a esperar durante días en el aeropuerto”.

Por esta razón Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, está dispuesto cambiar de destino lo más pronto posible.

"Antes, simplemente llegaba un ejecutivo y te daba el partido. Ahora se presentan dosieres y la más completa se lo lleva. Sin embargo, no puede ser que no se pueda conseguir una habitación debajo de una escalera por menos de 100 euros. A partir de ahora propondré que la esto sea un tema decisivo en la elección, y los sitios donde los aficionados tengan que dormir en un garaje no serán elegidos".



Además, según la UEFA, son pocas las ciudades europeas que pueden albergar una final de Champions con garantías, y saben que si se ponen estrictos, se repetirían las sedes continuamente.