UEFA investiga a Sergio Ramos por hacerse amonestar

El propio Ramos reconoció el haber forzado la amarilla para ser sancionado en el duelo de vuelta y así llegar 'limpio' a los Cuartos de Final , si es que su equipo avanza a tal ronda, " Mentiría si dijese que no (forzar la amonestación). Sí, es algo que tenía presente. No es subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero hay veces en el fútbol en los que te toca tomar decisiones complicadas", señaló.

Aunque al saber que ese acto le representaría una sanción, se retracto por medio de su cuenta de Twitter: "Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta".