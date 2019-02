UEFA abrió investigación a Sergio Ramos por amonestación

"Sí, la verdad que viendo el resultado… Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así", dijo en el programa español El Chiringuito.

“Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.