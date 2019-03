Tuchel se niega a culpar al VAR de una eliminación del PSG que no puede entender

"Nos han ganado sin haber creado ninguna ocasión. Es algo que no puedo explicar, es increíble. Hemos controlado todo, hemos creado muchas ocasiones, pero no las hemos convertido y por eso hemos jugado demasiado tiempo con fuego. Pero ellos no nos han hecho una sola ocasión y han logrado tres goles", explicó.

"Esta derrota ha venido de ningún lado. No tiene nada que ver con la de hace dos años en Barcelona. Cuando pierdes con un rival que te lo pone muy difícil lo puedes entender, pero hoy no ha sido el caso. Derrotas así pasan una vez cada cien partidos. Es difícil de digerir, estoy muy decepcionado", agregó.

Tuchel apeló a "no sacar conclusiones apresuradas" porque el equipo hizo bien su tarea y no hay que cambiarlo todo.

"Somos los primeros que decimos que si ganamos sin jugar bien hay que cambiar cosas. Pero hoy no es el caso. Tenemos que mantener la calma. Este resultado no es lógico, no ha sido merecido. Protejo a mis jugadores porque están trabajando bien. Querían llegar a cuartos. Y lo único que nos ha faltado ha sido el resultado. Y el resultado ha sido una locura. Por eso no hay que sacar conclusiones apresuradas o incomprensibles" analizó.