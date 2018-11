Thiago Silva sobre la victoria ante Liverpool: "La forma en que jugamos fue fantástica"

"Lo más importante es que jugamos realmente como un equipo. El ambiente fue fantástico. Fue un día especial. Trabajamos para este partido porque si no hubiésemos ganado sería complicado. Por la forma en que jugamos fue fantástico" , indicó el central.

El capitán del PSG no echó las campanas al vuelo con el triunfo de hoy pues está consciente de la complejidad de un torneo como la Champions donde les fala una dura visita a la capital de Serbia.

"Hay que centrarse en nuestro trabajo. No está hecha la clasificación. Hay que ir a jugar a Belgrado, eso no es fácil. El Liverpool perdió ahí 2-0", avisó Silva pensando en el duelo de la última fecha entre el Estrella Roja y el conjunto parisino que definirá mucho de los clasificados en el Grupo C.