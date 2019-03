Thiago Silva pide a los aficionados del PSG: “Perdónenos”

"Simplemente quiero pedir a los hinchas que nos perdonen. Conceder un penal así, en el último momento... No he visto las imágenes pero me han dicho que había tres árbitros y que todos tomaron la decisión de dar penal. Es una pena porque no tuvimos tiempo de reaccionar, aunque debíamos haber reaccionado durante los 90 minutos anteriores", admitió.