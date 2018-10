¡Superioridad celeste! El City se impone ante el Shakhtar pese a incontables fallas

El esférico y el control del campo era totalmente inglés, pero eso no se hacía evidente en el marcador, permitiendo que el Shakhtar tuviera un par de oportunidades de tomar ventaja en casa , gracias a las acciones de Maycon.

No fue sino hasta los 30 minutos de la primer parte, que David Silva abrió el marcador para los citizens gracias a un rebote del esférico en la pierna del capitan ucraniano que terminó frente al español, que con un zurdazo increíble no perdonó el arco rival.

Los minutos transcurrieron y la primera parte concluyó, para que en la segunda mitad los celestes se mantuvieran en búsqueda de aumentar el marcador. Sin embargo, Riyad Mahrez no pudo concretar ante el arcó, únicamente logró dar la asistencia para el tercer gol , el cual estuvo a cargo de Bernando Silva, quien apenas en su primer contacto con el balón hizo vibrar las redes.



The Moles intentaron reaccionar y al menos poner el del descuento con Júnior Moraes, Ismaily y Fernando, mas no contaban con que Ederson no dejaría que la redonda hiriera su meta.