Simeone reconoció las virtudes del Brujas, habló del VAR en la Champions y Mourinho

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, enfocó este martes al Brujas, un equipo del que advirtió de su potencial y sus cualidades colectivas, remarcó que su equipo necesita "sostener esta regularidad" actual y apuntó que "hoy" no le interesa el VAR, porque no hay en la Liga de Campeones .

Fue preguntado por el VAR dos veces: "No me interesa hoy el VAR, porque no va a haber y me centro en el partido del Brujas", respondió. De las palabras de Jose Mourinho, que empleó al Atlético para compararlo con su trayectoria en el United, Simeone soltó: "Nunca me refiero a una opinión de un colega; menos de Mourinho, un grandísimo entrenador que ha pasado por equipos importantísimos".