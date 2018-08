Siempre nos quedará Tallín: Real Madrid y Atlético disputarán su única final pendiente

El estadio tiene una capacidad de albergar a 15,000 personas. Muy lejos de los 85,000 del Bernabéu o los casi 70,000 del Wanda Metropolitano. Históricamente este torneo se disputaba en Mónaco. La UEFA decidió recientemente rotar la sede del evento entre estadios más pequeños de ciudades que no podrían nunca acoger una Final de la Champions o la Europa League.

Real Madrid y Atlético llevan 275 partidos jugando entre ellos. Los blancos han ganado 143 contiendas, frente a 68 victorias colchoneras . Una diferencia sensible entre ellos que tocó fondo para los rojiblancos tras las finales perdidas de Lisboa y Milán. Esta vez, los atléticos podrán acogerse a la cinematográfica sentencia de "siempre nos quedará Tallín"; si consiguen, por fin, una victoria frente a su 'bestia negra' en Europa.

El Real Madrid, por su parte, quiere demostrar que su ambición no conoce límites. Empiezan un año sin Zidane ni CR7 y deben mostrar en este partido una cara temible para el resto de equipos europeos. Es el rival a batir en la Champions y todos desean un símbolo de flaqueza de los de Chamartín.

Sobre el papel, Lopetegui alineará a su equipo de gala. Sólo tiene la baja de Odriozola, que podría haber salido en el inicio. Así las cosas, este sería el probable once: Keylor Navas de portero ante la amenaza de Courtois; Carvajal, Marcelo, Varane y Ramos en defensa; Kross, Casemiro, Modric e Isco en la medular; y Benzemá, Asensio y Bale como tridente de ataque.

Simeone tiene una platilla muy nueva y de calidad pero muy poco conjuntada. Por eso el argentino piensa en mantener líneas conocidos y no perder su esencia defensiva frente a su conocido rival. El Atleti, previsiblemente, saldrá con: Oblak en portería; Godín, Giménez, Arias o Juanfran y Filipe Luis en defensa; Thomas, Koke, Saúl, Rodrigo en medio campo; Costa y Correa en la punta de ataque. Parece que Griezmann no saldrá de inicio por su falta de minutos.

El Real Madrid siempre juega el derby con un puntito de superioridad psicológico. Y no es para menos, tras haber vencido en el 52% de las veces en las que ambos equipos se han enfrentado, frente solo al 24 de éxitos del Atlético. Esa confianza puede ser el mayor enemigo de los blancos en un partido lleno de alicientes y variables.

El juego estará marcado a ritmo de pretemporada, pero ambos se juegan demasiado para que las piernas no den. Media Europa les estará mirando. En Estados Unidos, los aficionados tendrán la suerte de poder verlo por Univision (2:30 pm ET, 11:30 PT). La cadena líder en audiencia hispana en los Estados Unidos tiene los derechos para emitir la Champions y este miércoles dará su pistoletazo de salida. No se lo pueden perder. También en la App, que tendrá una sección especial para el seguimiento en exclusiva de la UEFA Champions League.