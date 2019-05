"Si me viera como un perdedor tendríamos un problema", dice Klopp

Madrid, España.- El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp , rechazó este viernes que haya tenido una carrera sin suerte tras perder sus últimas seis finales como técnico, asegurando que "si me viera como un perdedor tendríamos un problema", la víspera de la Final de la Champions League contra el Tottenham en Madrid.

"Si me viera como un perdedor, entonces tendríamos todos un problema", dijo Klopp este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Pero no lo veo así", añadió el técnico alemán, al ser preguntado si pensaba haber tenido una carrera sin suerte.

"No he tenido tanta mala suerte en mi carrera hasta ahora", aseguró Klopp, recordando que "desde 2012, aparte de 2017, he estado cada año en una final con mi equipo".